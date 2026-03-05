Italia, Verratti e Chiesa pre-convocati da Gattuso. Contro l'Irlanda del Nord ci saranno
L'Italia torna a bussare alla porta di Marco Verratti. Stando a quanto riportato da Tuttosport nelle scorse ore la FIGC ha recapitato a casa del centrocampista dell’Al-Duhail la pre-convocazione del commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista dei playoff decisivi (contro l'Irlanda del Nord in prima battuta) per la qualificazione alla kermesse in programma la prossima estate.
Una scelta, quella dello staff azzurro, che risponde alla necessità di avere un regista capace di gestire il pallone sotto pressione, sul modello di quanto sta facendo Luka Modric al Milan.
Verratti, che tornerà a vestire l'azzurro 1.012 giorno dopo l'ultima volta, si alternerà con Locatelli nel ruolo di regista, affiancando Barella e Tonali.
C'è, però, anche un'altra pre-convocazione inviata da Gattuso lontano dal Belpaese. Quella per Federico Chiesa. La sensazione è che l'attaccante del Liverpool, possa rispondere presente, dopo il primo contatto con il "club Italia" a Londra.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.