Quote calciomercato Roma Zirkzee: Massara frena, colpo ancora possibile?

Continua a muoversi il mercato della Roma. I giallorossi, dopo gli innesti di Robinio Vaz e Donyell Malen, si confermano tra i club più attivi in questa sessione, ma le operazioni in entrata potrebbero non essere ancora concluse.

L'infortunio di Hermoso, infatti, potrebbe spingere la dirigenza a intervenire nuovamente per rinforzare il reparto difensivo. Il mercato giallorosso resta quindi in costante evoluzione e, nonostante le smentite ufficiali, potrebbe non essere del tutto chiusa la pista che porta a Joshua Zirkzee.

Calciomercato Zirkzee, le ultime notizie

"Il Manchester United ha chiuso il discorso in maniera piuttosto netta e non ha più riaperto", ha dichiarato il direttore sportivo Massara prima della sfida di domenica contro il Torino. Le parole del dirigente sembrano archiviare definitivamente l'ipotesi olandese, anche se una possibile partenza di uno tra Ferguson e Dovbyk potrebbe riaprire scenari fin qui considerati improbabili, con la Roma pronta eventualmente a tornare alla carica per l'ex Bologna.

