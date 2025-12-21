Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote calciomercato Roma Zirkzee, sarà lui il rinforzo per Gasperini?

di Lorenzo Zoppi

La Roma sa che, per restare agganciata al treno che conta davvero, servono gol, peso specifico e soluzioni lì davanti. Per questo il nome caldo resta quello di Joshua Zirkzee. Un'operazione complessa, che Tiago Pinto ha lasciato in eredità e che Massara sta provando a incastrare rispettando tempi, conti e ambizioni.

Nei giorni scorsi Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha evitato ogni riferimento al calciomercato. Ma la scorsa settimana il tecnico di Grugliasco aveva lanciato un primo avvertimento: "Il mercato di gennaio sarà importante per noi: non possiamo stare fermi, serve migliorarsi altrimenti perdiamo occasioni".

Calciomercato Zirkzee, le ultime notizie


Secondo le ultime, il Manchester United non fa sconti: l'attaccante può partire solo nella seconda metà di gennaio, quando rientreranno i compagni impegnati in Coppa d'Africa. La Roma riflette, ma l'idea di aspettare sta prendendo corpo. La formula è pronta: prestito oneroso, anche superiore ai 5 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni in caso di qualificazione in Champions League.

