The Sun sicuro: Zirkzee ha deciso di restare a Manchester fino a fine stagione

Nonostante un ruolo tutt’altro che centrale nel reparto offensivo del Manchester United, Joshua Zirkzee ha deciso di rimanere a Old Trafford fino al termine della stagione. Secondo The Sun, l’attaccante olandese di 24 anni ha comunicato sia al club che al proprio entourage di non voler lasciare i Red Devils durante il mercato invernale, nonostante gli infortuni e il minutaggio limitato. Anche l’allenatore Michael Carrick ha confermato il rientro in gruppo di Zirkzee e ha ribadito che il suo coinvolgimento nella squadra resta una priorità.

Arrivato dai rossoblù del Bologna nel luglio 2024, Zirkzee ha finora segnato solo due reti in Premier League in questa stagione. Titolare solo in quattro occasioni, l’attaccante è la terza scelta, alle spalle di Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo, i principali riferimenti offensivi di Carrick. Tuttavia, il centravanti spera di sfruttare la seconda parte di campionato per ritagliarsi più spazio e dimostrare il proprio valore e far ricredere la dirigenza.

Nei mesi scorsi, Zirkzee era stato accostato a un ritorno in Italia, con Roma, Milan e Juventus (i bianconeri negli ultimi giorni) come possibili destinazioni. Alla fine, però, l’ex Bologna ha scelto la continuità a Manchester, puntando a conquistare minuti e fiducia sul campo. La sfida per l’olandese sarà quella di sfruttare ogni occasione per convincere lo staff tecnico e guadagnarsi un posto da protagonista nel finale di stagione dei Red Devils.