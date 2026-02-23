Niente Roma, nel dimenticatoio allo United: Zirkzee, solo 13 minuti con Carrick. Aria d'addio?

Joshua Zirkzee è tornato a giocare poco o nulla. La parentesi dell'attaccante olandese al Manchester United può considerarsi piuttosto infelice nell'arco dei suoi quasi due anni a Old Trafford. Ha faticato a trovare spazio con regolarità e ha collezionato solo un paio di brevi apparizioni, tra l'altro, sotto la guida di Michael Carrick.

Dal 13 gennaio, infatti, nell'arco delle 5 partite del neo allenatore dei Red Devils in panchina invece l'ex Bologna ha trovato la miseria di 13 minuti. Più in generale l'attaccante classe 2001 non scende in campo da titolare dallo scorso 30 dicembre 2025 nel pareggio (1-1) contro il Wolverhampton. Stessa apparizione che ha combaciato con l'ultima rete forgiata da Zirkzee con la maglia dello United questa stagione, tra le uniche due siglate finora.

Questa sera è arrivata l'ennesima bocciatura da parte di Carrick, relegato in panchina nuovamente e in favore di Bryan Mbeumo che invece non ha saltato un incontro nelle ultime 5 gare di Premier League. A ragion veduta, avendo siglato 3 gol e un assist. Situazione, questa, che impone delle riflessioni a Joshua Zirkzee. Non è un mistero che in occasione del mercato invernale ci siano stati degli abboccamenti ripetuti con la Roma visto che la dirigenza giallorossa ha tentato di portarlo nella Capitale e nuovamente in Serie A.

Resta da capire se in estate - al momento parrebbe l'opzione più realistica - l'olandese di 24 anni rivedrà la sua situazione, consapevole di essere legato al Manchester United da un contratto fino al 2029. Ma al tempo stesso di essere finito ancora una volta in fondo alle gerarchie, non da prima scelta in campo. Riflessioni doverose sul futuro, mentre dall'Inghilterra rimbalzano voci sulla volontà da parte del club di Premier League di ingaggiare un nuovo attaccante, maggiormente navigato.