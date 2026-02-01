Manchester United-Fulham, le formazioni ufficiali: Carrick lascia in panchina Zirkzee
Il programma di Premier League riprende oggi alle 15.00, con Manchester United-Fulham tra le partite in programma. Carrick, a caccia della terza vittoria consecutiva, tiene in panchina Zirkzee. Dall'altra parte, nel quartetto offensivo presente l'ex Milan Chukwueze. Di seguito le formazioni ufficiali:
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Bruno Fernnades, Cunha; Mbeumo. All. Carrick
Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Berge, Iwobi; Chucwueze, Smith Rowe, Wilson; Jimenez. All. Marco Silva
