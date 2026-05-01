Calzona sul calcio italiano: "Non sono d'accordo su stranieri e talenti. Serve coraggio"

Nel corso della sua intervista rilasciata a Sky Calcio Unplugged, Francesco Calzona, ex ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli ha parlato della crisi del calcio italiano: "Non sono d'accordo sul fatto che ci sono troppi stranieri in Italia o che non ci siano talenti. Dobbiamo avere più coraggio a far giocare i giovani, le nostre nazionali giovanili primeggiano… Bisogna avere pazienza e dar loro la possibilità di sbagliare. Incontrare nazionali che hanno 6-7 giocatori nati dal 2003 al 2007 e vedere che noi facciamo fatica, ci deve far pensare. Ci vuole coraggio, bisogna partire tranquillamente da questo punto. Ho portato all'Europeo un 2005 che giocava nella Primavera del Feyenoord che è Sauer, non bisogna aver timore di farli giocare".

Si immaginava questo Kvaratskhelia quando lo ha allenato al Napoli?

"Penso che fosse nel suo DNA arrivare dove è arrivato, è un giocatore fantastico che non ha qualità comuni. Purtroppo non siamo riusciti a trattenerlo in Italia, ma ha fatto uno step in avanti, sta giocando la Champions da protagonista, si parlerebbe anche di Pallone d'Oro se fosse andato al Mondiale. Giocatore fantastico da vivere e da allenare, ha qualità impressionanti".

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