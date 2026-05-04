Buonfiglio: "Abete o Malagò? Per ora ci sono loro due. Io tifo per il calcio italiano"

“Per ora ci sono loro due. Io sono solamente il presidente del Coni e faccio il tifo affinché lo sport italiano sia sempre leader nel mondo”. Luciano Buonfiglio, numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha parlato così della corsa alla presidenza della Figc, che vede impegnati Giancarlo Abete e Giovanni Malagò come candidati alla successione a Gabriele Gravina.

Buonfiglio, presente al Quirinale, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha accolto le stelle del tennis azzurro, si è soffermato anche brevemente sul calcio italiano: “Un prodotto di eccellenza non si fa dalla sera alla mattina. Bisogna partire con la formazione, i centri giovanili e una condivisione nel far giocare i nostri migliori atleti. Il calcio femminile, invece, non è così male ultimamente.

Quello che vediamo oggi nel tennis non è un miracolo, ma è un percorso lungimirante e coraggioso che è partito alcuni anni fa e che oggi vede delle eccellenze nei primi venti, sia nelle atlete che negli atleti, che fanno dire che il tennis italiano è un modello da imitare in tutto il mondo”.