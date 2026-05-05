Zaniolo: "Nazionale? Ci tenevo tanto, uno dei miei più grandi obiettivi è far parte di quella rosa"

"La Nazionale penso che sia il sogno di qualsiasi ragazzo quando comincia a giocare a calcio e il massimo livello a cui un giocatore può ambire". Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Udinese e autore di una stagione più che positiva con la maglia bianconera, ha parlato ai microfoni di TV12 soffermandosi anche sul tema Italia: "Ho sempre sognato di giocare un Mondiale, mi ricordo di quando nel 2006 l’Italia lo ha vinto, ero in Francia a vedere la finale. La Nazionale è l’unico modo per riunire tutte le tifoserie, una cosa stupenda. Ci tenevo tanto e uno dei miei più grandi obiettivi è far parte di quella rosa. Poi chiaramente c’è chi fa scelte e vanno rispettate. È un momento difficile per la nazionale, ma bisogna restare tutti uniti. Ci sono ovviamente rimasto male perché ci tenevo tanto, ma tempo ne ho ancora”.

Stai cambiando molto a livello di personalità in campo, sei uomo squadra. E’ dovuto alla maturazione o perché ti senti leader tecnico?

“Quando ti senti parte di un progetto e sai di essere importante per la squadra ti carichi di responsabilità in maniera inconscia. In campo sai di poter fare la differenza. Sono contento di essere così, naturalmente anche la mia esperienza mi porta a dare qualche consiglio ai più giovani, a Nunziante, Bertola, Zanoli. Siamo un grande gruppo, in campo cerco di dare una mano non solo dal punto di vista tecnico ma anche a livello umano e caratteriale, serve un giocatore capace di guidare la squadra anche a livello comportamentale, mi sento di essere uno dei leader e voglio continuare così”.