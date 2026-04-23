Quote prossimo CT Italia: Conte in pole, Guardiola in ascesa

Chi sarà il prossimo CT della Nazionale? La decisione spetterà al prossimo presidente della FIGC che verrà eletto il 22 giugno, nel bel mezzo di un altro Mondiale che guarderemo davanti alla tv. Mancano ancora due mesi e mezzo, ma le candidature sono aperte. In questo articolo trovi le ultime quote disponibili sul prossimo Commissario Tecnico azzurro.

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Quote Conte prossimo CT Italia

Al momento, secondo i bookmaker, il principale candidato a sedersi sulla panchina Azzurra dopo l'addio di Gattuso è. A rafforzare questa ipotesi sono arrivate anche le parole dello stesso tecnico del Napoli: "Se fossi il presidente della Federazione, mi prenderei in considerazione. Rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello". Dichiarazioni tutt'altro che banali, che lo candidano di fatto come prima scelta.

Quote Allegri prossimo CT Italia

Nella corsa alpotrebbe rientrare anche. Molto, come detto, dipenderà anche dall'esito delle elezioni per la presidenza della FIGC: in caso di vittoria di Giovanni Malagò, Allegri diventerebbe il primo obiettivo. Resta però da capire quale sarebbe la sua posizione. Nelle ultime settimane, durante le conferenze stampa, il tecnico livornese non ha mai chiuso la porta in maniera netta. La panchina della Nazionale esercita sempre un grande fascino e potrebbe rappresentare il coronamento di una carriera straordinaria, oltre che una possibile scelta giusta per rilanciare le ambizioni della squadra azzurra.

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Quote Guardiola prossimo CT Italia

Guardando le quote sul prossimo CT della Nazionale italiana, si fa largo una suggestione affascinante, almeno nelle lavagne dei bookmaker:. A far sognare i tifosi sono state anche le parole di Bonucci, oggi collaboratore tecnico della Nazionale: "Se veramente c'è voglia di ricominciare, partirei dalla possibilità accennata di avere Guardiola". Tra gli aspetti più affascinanti di questa ipotesi c'è la prospettiva di una vera rivoluzione culturale, che il tecnico spagnolo potrebbe portare se messo nelle condizioni ideali per lavorare. Al momento, però, si tratta solo di uno scenario suggestivo: Guardiola non ha mai commentato queste voci e l'ipotesi resta più una fantasia che una pista concreta.

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Prossimo CT Italia, gli outsider

Tra gli outsider per la panchina della Nazionale compaiono diversi profili, anche se al momento restano più distanti rispetto alle prime scelte della federazione. Il primo nome è quello di(mediamente a quota 6): pentito di aver lasciato l'Italia nel 2023 per firmare un ricco contratto con l'Arabia Saudita, sarebbe volentieri tornato a ricoprire il ruolo di CT già dopo l'esonero di Spalletti. Tra le alternative restano poi le suggestioni legate a, profili che però sembrano più difficili da concretizzare e al momento appaiono piste già raffreddate. Per chi cerca scenari più estremi, non mancano i nomi internazionali: daa quota 200, fino a suggestioni ancora più remote come, entrambi giocabili a quota 500. Nomi suggestivi, certo, ma destinati a restare solo fantasie.

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