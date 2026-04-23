Abodi: "Il ripescaggio dell'Italia non è possibile e nemmeno opportuno. Ci si qualifica sul campo"

Dopo le parole di Paolo Zampolli, alto inviato del presidente USA Donald Trump in Italia, che ha ricordato di aver suggerito al 79enne e a Gianni Infantino di permettere all'Italia di sostituire l'Iran al Mondiale, è arrivata la presa di posizione da parte di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani nel governo Meloni, che ha negato l'esistenza di questa possibilità.

Come riportato un po' da tutti i principali siti che si occupano di calcio, Abodi ha dichiarato: "L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo". I sogni dei tifosi sono dunque già svaniti prima ancora di poter essere definiti concreti, gli Azzurri non presenzieranno alla manifestazione iridata.