Zampolli chiede a Trump il ripescaggio dell’Italia al Mondiale. Il ministro Giorgetti: "Mi vergognerei"

Paolo Zampolli, alto inviato del presidente Donald Trump in Italia, ha avanzato una proposta destinata a far discutere: sostituire l’Iran con l’Italia al prossimo Mondiale. “Confermo di aver suggerito a Trump e a Infantino che l’Italia sostituisca l’Iran ai Mondiali. Sono italiano di nascita e sarebbe un sogno vedere gli Azzurri in un torneo ospitato negli Stati Uniti. Con quattro titoli, hanno la tradizione per giustificare l’inclusione”, ha dichiarato Zampolli al Financial Times.

Non sono mancate le risposte da parte delle istituzioni italiane

"Oggi ho letto che l'inviato di Trump vuole ripescare l'Italia ai Mondiali: la trovo una cosa vergognosa. Io mi vergognerei", ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando con i cronisti a margine di un appuntamento al Quirinale.