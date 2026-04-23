Buonfiglio: "Italia al posto dell'Iran? Mi sentirei offeso, il Mondiale va meritato'
N.1 Coni: 'E poi credo non sia nemmeno possibile'
(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Prima di tutto non credo sia possibile, seconda cosa mi sentirei offeso. Bisogna meritarselo, di andare ai mondiali". E' la risposta del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine del Premio Città di Roma organizzato dall'Opes alla domanda su Zampolli, l'inviato del presidente Usa, Donald Trump, che avrebbe chiesto alla Fifa di riammettere l'Italia ai prossimi Mondiali al posto dell'Iran (ANSA).
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