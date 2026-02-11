Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
È Inter-Como la prima semifinale della Coppa Italia, dopo il successo ai rigori della squadra di Cesc Fabregas nel terzo quarto di finale con il Napoli, appena concluso allo stadio Maradona di Napoli.
Il programma dei quarti di finale della competizione si ultimerà stasera, quando al Dall’Ara si giocherà Bologna-Lazio. Le semifinali, in gare di andata e ritorno, sono in programma nelle settimane del 4 marzo (andata) e 22 aprile (ritorno). Finale allo Stadio Olimpico il 13 maggio.
Ottavi di finale:
Bologna-Parma 2-1
Lazio-Milan 1-0
Juventus-Udinese 2-0
Atalanta-Genoa 4-0
Inter-Venezia 5-1
Roma-Torino 2-3
Fiorentina-Como 1-3
Napoli-Cagliari 1-1 (10-9 dcr)
Quarti di finale:
Bologna-Lazio
Atalanta-Juventus 3-0
Inter-Torino 2-1
Napoli-Como 1-1 (7-8 dcr)
Semifinali:
Bologna/Lazio-Atalanta
Inter-Como
