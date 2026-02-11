Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Italiano va su Castro, conferma per Maldini

Si chiude oggi il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, mandando in scena Bologna-Lazio. Rossoblù in crisi nera, biancocelesti protagonisti di un ann'annata difficoltosa da più punti di vista e con risultati altalenanti. Ecco perché, per entrambe, la coppa può essere un interessante percorso alternativo per centrare la qualificazione in Europa. Chi vince affronterà in semifinale l'Atalanta, che la scorsa settimana ha eliminato la Juventus con un secco 3-0. Appuntamento alle ore 21.00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna, dirige la sfida il Sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Italiano sta pensando a qualche cambiamento rispetto alla formazione vista dal primo minuto in campionato contro il Parma. Novità sulle fasce in difesa, con Zortea e Miranda ai lati di Heggem e Lucumì in una linea a 4 posta davanti a Skorupski. In mediana spazio a Pobega e Freuler, con Odgaard qualche metro più avanti. Il 4-2-3-1 rossoblù dovrebbe infine prevedere Castro come riferimento avanzato mentre, per quanto riguarda il ruolo di esterni offensivi, i candidati principali sono Orsolino e Cambiaghi.

COME ARRIVA LA LAZIO - Sarri potrebbe confermare dall'inizio Maldini, al centro del tridente offensivo nel 4-3-3 tanto caro al tecnico toscano. Ai suoi lati, ecco Isaksen e Pedro. A centrocampo, possibile ritorno da titolare per Dele-Bashiru in un terzetto completato da Cataldi e Taylor. I due centrali di difesa dovrebbero essere Patric e Romagnoli, visto che Gila e Provstgaard non sono al meglio dopo la gara di Torino contro la Juventus. Provedel inamovibile tra i pali, mentre i due esterni difensivi saranno con tutta probabilità Marusic e Pellegrini.