Il messaggio di S. Valentino di Zanetti: "Quando sei innamorato, vedi tutto a colori. I nostri"

Nel giorno di Inter-Juventus, che coincide con San Valentino, il club nerazzurro ha scelto Javier Zanetti come voce simbolica per accompagnare la presentazione della sfida con un video emozionante pubblicato sui propri canali social. L’ex capitano racconta la sua personale storia d'amore con la città di Milano e la Beneamata, iniziando così: "Mi dicevano che Milano fosse grigia, ma io non sono d'accordo. E so di non essere il solo".

Pupi ha poi proseguito: "L'ho capito dagli sguardi, quelli che brillano nelle notti più buie. L'ho visto per le strade e anche nel cielo. E poi, l'ho sentito nel cuore della gente che vibra come la loro voce. Probabilmente, chi dice che Milano è grigia non ha mai conosciuto un amore così. Perché quando sei innamorato, vedi tutto a colori. I nostri".

Infine, un ultimo inequivocabile messaggio d'amore per l'Inter: "Più passa il tempo, più ti amo".