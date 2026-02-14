Inter, possibile ritorno in Bundesliga per Pavard: primi sondaggi di Dortmund e Lipsia

La parentesi francese non è stata all’altezza delle aspettative. L’esperienza al Marsiglia si è chiusa con più ombre che luci e, di fatto, ha consegnato al difensore un biglietto di ritorno verso Milano. Un rientro che però non dovrebbe coincidere con una nuova avventura in nerazzurro. Per la dirigenza si tratta di una delusione: c’era fiducia nel rendimento del giocatore e soprattutto nella volontà dell’OM di esercitare il riscatto. Scenario che, invece, non si è concretizzato.

Eppure le qualità non sono in discussione. Pavard non è certo un profilo da "fine carriera": è nel pieno della maturità calcistica e resta un difensore di livello internazionale. In Francia, però, non ha inciso e non è riuscito a creare un legame con l’ambiente. Un aspetto sorprendente, considerando che nel corso della sua carriera ha sempre saputo conquistare il pubblico: a Milano i tifosi ricordano con affetto Benji, mentre in Baviera aveva lasciato un segno positivo.

Ora torna a muoversi il mercato tedesco. Secondo quanto riporta L'Interista, Borussia Dortmund e Lipsia hanno chiesto informazioni, ipotizzando un’operazione in prestito con diritto di riscatto legato a determinate condizioni.