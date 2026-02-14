L'ex nerazzurro Ventola su Inter-Juve: "Ai miei tempi era più sentita persino del derby"

Intervenuto ai canali ufficiali della Lega Serie A, l'ex attaccante nerazzurro Nicola Ventola ha esaltato la profondità offensiva dell’Inter in vista della sfida contro la Juventus, soffermandosi sull’importanza di avere più soluzioni di livello nel reparto avanzato.

"Una squadra come l'Inter, ma tutte le squadre che lottano per grandi obiettivi devono avere quattro attaccanti titolari. Oppure come l'Inter, due titolari come Marcus Thuram e Lautaro Martinez con alle spalle due giovani come Pio Esposito e Yoan Bonny che crescono, si adeguano all'allenatore e alla squadra. Per me è importante quello che sta facendo Cristian Chivu nel far crescere questi giovani, responsabilizzandoli con partite da titolare. Serve avere un gruppo di attaccanti fondamentale per queste partite che sono tantissime".

Ventola ha poi dipinto così la gara di questa sera tra Inter e Juventus: "È una partita sempre speciale. Ai miei tempi Inter-Juventus era più sentita del derby".