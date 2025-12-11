Champions League, il Team of the Week: c'è De Ketelaere, Madueke il migliore in assoluto

La UEFA ha reso noto il "Team of the Week" della sesta giornata di Champions League.Tra i pali c'è Unai Simón dell’Athletic Club: le sue parate decisive - quantificate in un impressionante dato di "gol evitati" pari a 1,77 - hanno permesso ai baschi di strappare un punto e, soprattutto, di diventare la prima squadra capace di fermare l’attacco del Paris Saint-Germain in questa stagione continentale.

Sulla destra della difesa domina Jules Koundé, protagonista assoluto della rimonta del Barcellona contro l’Eintracht Francoforte: due gol e una presenza costante in proiezione offensiva. Accanto a lui, brilla Dávid Hancko dell’Atlético, impeccabile contro il PSV: un gol, letture difensive perfette e grande pulizia nelle uscite palla al piede. Completano il reparto Mohammed Salisu del Monaco, roccioso e decisivo nelle chiusure, e autore di otto interventi risolutivi, fondamentali nel successo sui turchi del Galatasaray.

In mezzo al campo si mette in luce il talento di Nico O’Reilly del Manchester City, in gol contro il Real Madrid e trascinatore con strappi, intensità e disciplina tattica. Prestazione totale anche per Richard Ríos del Benfica, che ha firmato una rete, un assist e guidato il pressing nella vittoria sul Napoli. Sulla trequarti brilla il talento di Charles De Ketelaere, match-winner dell’Atalanta contro il Chelsea, mentre il giovane Lennart Karl del Bayern stupisce per qualità e personalità.

In attacco, show inglese: Noni Madueke dell’Arsenal firma una doppietta spettacolare e si prende anche il premio di "Player of the week"; Mason Greenwood trascina il Marsiglia con due gol; Anthony Gordon del Newcastle segna e assiste con la solita brillante incisività.