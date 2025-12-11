Mourinho batte Conte in Champions League, Benfica-Napoli finisce 2-0: gol e highlights
Dopo la bella e convincente vittoria di campionato contro la Juventus, deciso passo indietro del Napoli in Champions League, con la squadra di Antonio Conte che - perdendo al Da Luz per 2-0 contro il Benfica di Mourinho - rimette in discussione la qualificazione ai play off. Guarda il video con i gol e gli highlights di Benfica-Napoli 2-0!
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi; Dahl; Rios, Barrenechea; Aursnes (48' st Tiago Freitas), Barreiro (48' st José Neto), Sudakov (29' st Antonio Silva); Ivanovic (29' st Pavlidis). A disposizione: Samuel Soares, Manu Silva, Schjelderup, Prestianni, Wynder, Rodrigo Rego, Joao Veloso, Joao Rego. All.: Mourinho
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (1' st Politano), Rrahmani, Buongiorno (14' st Juan Jesus); Di Lorenzo, McTominay, Elmas (36' st Vergara), Olivera (1' st Spinazzola); David Neres, Hojlund, Lang (29' st Lucca). A disposizione: Contini, Ferrante, Ambrosino. All.: Conte
Arbitro: Vincic (Slo)
Marcatori: 20' Rios (B), 4' st Barreiro (B)
Ammoniti: Lang (N), Vergara (N), Dedic (B)
