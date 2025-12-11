Champions League, tutti i migliori in campo della sesta giornata: c'è anche Yildiz
La UEFA ha assegnato i premi Player of the Match per le singole partite di Champions League disputate negli ultimi due giorni, destinati ai migliori in campo individuati dagli Osservatori Tecnici UEFA presenti allo stadio. Una scelta che tiene conto dell’impatto sulla partita, della qualità delle giocate e dell’influenza complessiva sul risultato.
Di seguito, i premiati delle sfide del 9 e 10 dicembre 2025.
Martedì 9 dicembre:
L’Olympiacos espugna Almaty ma viene premiata la prestazione maiuscola di Temirlan Anarbekov. Brilla ancora Lennart Karl, baby fenomeno del Bayern, autore di un gol nel 3-1 allo Sporting. A Monaco, Takumi Minamino guida i monegaschi al successo sul Galatasaray, mentre a Bergamo è Charles De Ketelaere a risolvere la sfida contro il Chelsea. Il Barça completa la rimonta sul Francoforte con un super Jules Koundé; a San Siro, Ryan Gravenberch gioca una grande partita contribuendo alla vittoria del Liverpool sull’Inter. Nel rocambolesco 3-2 tra PSV e Atlético, spicca il gigante norvegese Alexander Sørloth. Show di Mason Greenwood a Bruxelles contro l’Union SG, mentre il Tottenham affonda lo Slavia con un ispirato Xavi Simons.
Mercoledì 10 dicembre:
L’Ajax passa a Baku trascinato dal talento di Oscar Gloukh; il Copenhagen sbanca Villarreal con Mohamed Elyounoussi protagonista. A Bilbao lo 0-0 col PSG porta la firma di Unai Simón, insuperabile. Anthony Gordon trascina il Newcastle a Leverkusen, mentre Julian Brandt illumina Dortmund–Bodø/Glimt. L’Arsenal domina a Bruges con una doppietta di Noni Madueke. La Juventus supera il Pafos con un super Kenan Yıldız. A Madrid, il City ribalta il Real grazie all’energia di Nico O’Reilly; infine, Richard Ríos è il migliore del Benfica nel 2-0 sul Napoli.