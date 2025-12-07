Venezia, Stroppa: "Gara con l'Inter non ha lasciato scorie. Ad Avellino con giusta ignoranza"

“La sfida di San Siro non ha lasciato scorie, siamo assolutamente concentrati sul campionato e devo dire che la squadra, anche in questa settimana, ha lavorato alla grande”. Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa in conferenza stampa torna sulla gara di Coppa Italia persa contro l’Inter per poi concentrarsi sulla sfida all’Avellino di domani: “Dalla mia squadra mi aspetto la solita partita, poi ci sono gli avversari: sarà una gara difficile. L’Avellino ha vinto a Bolzano, dove non è facile portare a casa punti, e in casa ha sempre fatto bene. - si legge ancora come riporta il sito del club - Ha un pubblico straordinario e sarà una partita da temere. Loro sono una squadra che gioca bene a calcio, che sa andare anche in verticale ed è pericolosa nelle palle inattive. Quindi, bisogna avere l'approccio giusto e la ‘giusta ignoranza’ per vincere i duelli e portare la partita dalla nostra parte”.

Spazio poi alla situazione della squadra: “Ho ancora dei dubbi sulla formazione. Pensiamo a una partita per volta, perché in questo campionato bisogna puntare alla continuità. Quindi, mi auguro e spero di portare a casa punti per allungare la striscia positiva di risultati. Abbiamo lavorato per questo”.

Infine Stroppa fa un bilancio della stagione fino a questo punto: “C'è tanto da migliorare, ma le prestazioni ci sono sempre state sin dall'inizio della stagione. L'unico neo è stato a Castellammare, ma eravamo in dieci e con tutte le avversità della situazione. La squadra ha un'identità forte, è sempre in crescita, e le prestazioni le abbiamo sempre fatte. Sicuramente le prestazioni sono il traino per portare a casa i punti, poi, all'interno delle prestazioni, ci sono gli episodi”.