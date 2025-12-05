Lazio ai quarti di Coppa Italia, QS in apertura: "Milan a secco, rivincita Sarri"

"Milan a secco, rivincita Sarri.". È questo il titolo principale che QS propone oggi in prima pagina, nel day after dell'ottavo di finale di Coppa Italia dell'Olimpico che premia la Lazio con il gol di Zaccagni. L'1-0 permette ai biancocelesti di volare ai quarti (dove è in programma la sfida contro il Bologna) e di eliminare i rossoneri dalla competizione, vendicando il ko di misura incassato pochi giorni fa in campionato: "Coppa Italia, Allegri eliminato dalla rete di Zaccagni: 1-0", scrive ancora il quotidiano.

Di spalla spazio al sorteggio dei gironi del Mondiale in programma oggi a Washington ("L'Italia aspetta il sorteggio, poi bisogna qualificarsi"), mentre nel taglio basso si parla della nuova Atalanta di Palladino ("Cura Palladino per l'Atalanta. Gol a raffica e porta chiusa nella rincorsa alla zona coppe") e della sfida tra Inter e Como che vedrà in campo anche i due giovani Pio Esposito e Nico Paz ("Esposito-Paz, gioielli contro a San Siro. La punta ha rotto il tabù Meazza con i nerazzurri, lariani sulle spalle del fenomeno argentino").