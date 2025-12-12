Europa League, Stanic comanda la classifica marcatori con 3 reti. Bernardeschi a quota 3

Petar Stanic si conferma l’uomo copertina della UEFA Europa League 2025/26. Il centrocampista del Ludogorets ha chiuso l’anno solare in vetta solitaria alla classifica marcatori grazie al gol realizzato nell’emozionante 3-3 contro il PAOK, che gli ha permesso di raggiungere quota sei reti in questa edizione. Un cammino impressionante, arricchito dalla tripletta messa a segno alla quinta giornata contro il Celta Vigo, che ha definitivamente lanciato il serbo tra i protagonisti della competizione.

Alle sue spalle c’è un nutrito gruppo di inseguitori fermo a quattro reti: Kerem Aktürkoğlu e Talisca, entrambi del Fenerbahçe, Hamza Igamane del Lilla, Igor Jesus del Nottingham Forest, Karol Świderski del Panathinaikos, Corentin Tolisso del Lione e Barnabás Varga del Ferencváros. Tutti ancora pienamente in corsa, come testimoniano le reti pesanti firmate nell’ultimo turno: Aktürkoğlu a Brann, Talisca con una tripletta, Igor Jesus decisivo a Utrecht e Varga match-winner contro i Rangers.

Stanić, dal canto suo, ha dimostrato grande continuità: gol al Malmö nella prima giornata, poi ai Young Boys nella terza, prima dello show contro il Celta e dell’ultima firma contro il PAOK. Ben tre reti sono arrivate dal dischetto, due delle quali nella gara che gli ha regalato la prima tripletta europea. Tra i giocatori a quota tre spiccano nomi importanti come Bernardeschi, Shaqiri, Malen e Antony, insieme a giovani emergenti che stanno sfruttando la ribalta europea per mettersi in mostra.