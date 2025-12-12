Europa League, chi affronterebbero a oggi Roma e Bologna? Giallorossi, ottavi in Portogallo

Due giornate alla fine della League Phase di Europa League e possiamo già vedere una prima proiezione di quelli che saranno i tabelloni dei playoff e degli ottavi di finale. A oggi tanto Roma che Bologna sono dentro, sebbene non tra le prime 8. Chi affronterebbero?

Roma che avrebbe a oggi eventuali avversari non insormontabili. Uno è stato appena schiantato in casa sua, ossia il Celtic. L'altro è il Ludogorets: i bulgari incrociarono i giallorossi nell'Europa League di tre anni fa con le due squadre che si spartirono una vittoria a testa. Agli ottavi di finale si andrebbe in Portogallo dato che le due possibili avversarie a oggi sarebbero Braga e Porto, quest'ultimo allenato dall'italiano Francesco Farioli.

Per il Bologna il playoff non sarebbe troppo semplice, dato che a due giornate dalla fine la proiezione vedrebbe i rossoblù contro una fra Celta Vigo (ancora una volta) e Lille. Agli ottavi di finale, poi, non andrebbe certamente meglio dato che capiterebbe una fra Aston Villa e Betis.