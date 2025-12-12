La Roma guadagna cinque posizioni: e ora? Il calendario europeo è tosto
Col successo contro il Celtic, la Roma guadagna altre cinque posizioni e si assesta al 10° posto di Europa League, che vale la qualificazione ai playoff con partita di ritorno in casa. Con duepartite da giocare qual è la situazione nella corsa alla qualificazione? Calendario non semplicissimo per i giallorossi, che giocheranno di fatto un vero e proprio spareggio per andare direttamente agli ottavi, all'Olimpico contro lo Stoccarda. E il fattore campo potrà e dovrà fare la differenza. Ultima giornata anch'essa complicata, poiché nella calda trasferta ateniese contro il Panathinaikos di Rafa Benitez. I greci mancando il successo contro il Plzen hanno perso terreno ma attualmente ancora in corsa per entrare tra le prime 8
22 gennaio, Roma - Stoccarda
29 gennaio, Panathinaikos - Roma
EUROPA LEAGUE - 6ª GIORNATA LEAGUE PHASE
Dinamo Zagabria - Betis 1
31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)
Ferencvaros - Rangers 2-
27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)
Ludogorets - PAOK 3-3
33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)
Midtjylland - Genk 1-0
17' Cho
Nizza - Braga 0-1
28' Victor
Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1
24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman
Sturm Graz - Stella Rossa 0-1
55' Ivanic
Utrecht - Nottingham Forest 1-2
52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus
Young Boys - Lilla 1-0
61' Males
Basilea - Aston Villa 1-2
12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 53' Tielemans (A)
Brann - Fenerbahce 0-4
5' Akturkoglu, 36', 44' e 65' Talisca
Celta Vigo - Bologna 1-2
17' Zaragoza (C), 65' rig. e 75' Bernardeschi
Celtic - Roma 0-3
6' aut. Scales, 36' e 45'+1 Ferguson
Porto - Malmo 2-1
30' e 36' Samu (P), 94' aut. Moura (M)
FCSB - Feyenoord 3-3
12' Ngezana (FCSB), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 51' Sauer (F), 54' Toma (FCSB), 87' Thiam (FCSB), 96' Tanase (FCSB)
Friburgo - Salisburgo 1-0
50' aut. Diabate
Lione - G.A. Eagles 2-1
3' Moreira (L), 6' Smit (G), 11' Sulc (L)
Panathinaikos - Plzen 0-0
CLASSIFICA
1. Lione 15 (+10)
2. Midtjylland 15 (+8)
3. Aston Villa 15 (+6)
4. Betis 14 (+7)
5. Friburgo 14 (+6)
6. Ferencvaros 14 (+5)
7. Braga 13 (+5)
8. Porto 13 (+4)
9. Stoccarda 12 (+7)
10. Roma 12 (+5)
11. Nottingham Forest 11 (+5)
12. Fenerbahçe 11 (+4)
13. Bologna 11 (+4)
14. Viktoria Plzen 10 (+4)
15. Panathinaikos 10 (+2)
16. Genk 10 (+1)
17. Stella Rossa 10 (0)
18. Paok Salonicco 9 (+3)
19. Celta Vigo 9 (+3)
20. Lille 9 (+4)
21. Young Boys 9 (-4)
22. Brann 8 (-1)
23. Ludogorets 7 (-3)
24. Celtic 7 (-4)
25. Dinamo Zagabria 7 (-5)
26. Basilea 6 (-1)
27. FCSB 6 (-4)
28. Go Ahead Eagles 6 (-6)
29. Sturm Graz 4 (-4)
30. Feyenoord 3 (-6)
31. RB Salisburgo 3 (-6)
32. Utrecht 1 (-6)
33. Rangers 1 (-8)
34. Malmo 1 (-9)
35. Maccabi Tel Aviv 1 (-16)
36. Nizza 0 (-9)
