La Roma guadagna cinque posizioni: e ora? Il calendario europeo è tosto

Col successo contro il Celtic, la Roma guadagna altre cinque posizioni e si assesta al 10° posto di Europa League, che vale la qualificazione ai playoff con partita di ritorno in casa. Con duepartite da giocare qual è la situazione nella corsa alla qualificazione? Calendario non semplicissimo per i giallorossi, che giocheranno di fatto un vero e proprio spareggio per andare direttamente agli ottavi, all'Olimpico contro lo Stoccarda. E il fattore campo potrà e dovrà fare la differenza. Ultima giornata anch'essa complicata, poiché nella calda trasferta ateniese contro il Panathinaikos di Rafa Benitez. I greci mancando il successo contro il Plzen hanno perso terreno ma attualmente ancora in corsa per entrare tra le prime 8

22 gennaio, Roma - Stoccarda

29 gennaio, Panathinaikos - Roma

EUROPA LEAGUE - 6ª GIORNATA LEAGUE PHASE

Dinamo Zagabria - Betis 1

31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)

Ferencvaros - Rangers 2-

27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)

Ludogorets - PAOK 3-3

33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)

Midtjylland - Genk 1-0

17' Cho

Nizza - Braga 0-1

28' Victor

Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1

24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman

Sturm Graz - Stella Rossa 0-1

55' Ivanic

Utrecht - Nottingham Forest 1-2

52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus

Young Boys - Lilla 1-0

61' Males

Basilea - Aston Villa 1-2

12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 53' Tielemans (A)

Brann - Fenerbahce 0-4

5' Akturkoglu, 36', 44' e 65' Talisca

Celta Vigo - Bologna 1-2

17' Zaragoza (C), 65' rig. e 75' Bernardeschi

Celtic - Roma 0-3

6' aut. Scales, 36' e 45'+1 Ferguson

Porto - Malmo 2-1

30' e 36' Samu (P), 94' aut. Moura (M)

FCSB - Feyenoord 3-3

12' Ngezana (FCSB), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 51' Sauer (F), 54' Toma (FCSB), 87' Thiam (FCSB), 96' Tanase (FCSB)

Friburgo - Salisburgo 1-0

50' aut. Diabate

Lione - G.A. Eagles 2-1

3' Moreira (L), 6' Smit (G), 11' Sulc (L)

Panathinaikos - Plzen 0-0



CLASSIFICA

1. Lione 15 (+10)

2. Midtjylland 15 (+8)

3. Aston Villa 15 (+6)

4. Betis 14 (+7)

5. Friburgo 14 (+6)

6. Ferencvaros 14 (+5)

7. Braga 13 (+5)

8. Porto 13 (+4)

9. Stoccarda 12 (+7)

10. Roma 12 (+5)

11. Nottingham Forest 11 (+5)

12. Fenerbahçe 11 (+4)

13. Bologna 11 (+4)

14. Viktoria Plzen 10 (+4)

15. Panathinaikos 10 (+2)

16. Genk 10 (+1)

17. Stella Rossa 10 (0)

18. Paok Salonicco 9 (+3)

19. Celta Vigo 9 (+3)

20. Lille 9 (+4)

21. Young Boys 9 (-4)

22. Brann 8 (-1)

23. Ludogorets 7 (-3)

24. Celtic 7 (-4)

25. Dinamo Zagabria 7 (-5)

26. Basilea 6 (-1)

27. FCSB 6 (-4)

28. Go Ahead Eagles 6 (-6)

29. Sturm Graz 4 (-4)

30. Feyenoord 3 (-6)

31. RB Salisburgo 3 (-6)

32. Utrecht 1 (-6)

33. Rangers 1 (-8)

34. Malmo 1 (-9)

35. Maccabi Tel Aviv 1 (-16)

36. Nizza 0 (-9)