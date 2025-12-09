Mondiali 2026, due pause di 3' per idratarsi in tutte le partite a prescindere dal clima

Nel corso dei prossimi Mondiali, i calciatori potranno usufruire di pause di idratazione di tre minuti in ogni tempo di gioco, a prescindere dalle condizioni atmosferiche. Nel dettaglio l'arbitro interromperà la partita al 22° minuto di ogni tempo per consentire ai giocatori di reidratarsi. Non ci saranno condizioni meteorologiche o di temperatura, e le pause saranno chiamate dall'arbitro in tutte le partite, per garantire condizioni di parità per tutte le squadre, in tutti gli incontri.

"Per ogni partita, indipendentemente da dove si giochi, dalla presenza di un tetto o dalla temperatura, ci sarà una pausa di tre minuti per idratarsi. Saranno tre minuti dal fischio dell'inizio in entrambi i tempi", ha dichiarato Manolo Zubiria, Chief Tournament Officer per gli Stati Uniti per la Coppa del Mondo FIFA 2026 , annunciando l'iniziativa al World Broadcaster Meeting tenutosi a Washington DC. "Ovviamente, se si verifica un infortunio (interruzione) al 20° o 21° minuto e la situazione persiste, la questione verrà affrontata sul posto con l'arbitro", ha aggiunto.

L'uso delle pause di idratazione rientra in un tentativo mirato di garantire le migliori condizioni possibili per i giocatori, basandosi sulle esperienze dei tornei precedenti, tra cui la recente Coppa del Mondo per club FIFA , che si è svolta negli Stati Uniti la scorsa estate.