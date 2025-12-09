Mondiali 2026, ci saranno tre cerimonie d'apertura. Una potrebbe coinvolgere l'Italia
La FIFA prevede tre cerimonie di apertura all'inizio del torneo. Oltre a quella in occasione della partita di apertura del torneo, giovedì 11 giugno 2026 a Città del Messico (Messico contro Sudafrica), si terranno anche cerimonie prima delle prime partite delle altre nazioni ospitanti, venerdì 12 giugno 2026, a Toronto (Canada contro Bosnia-Erzegovina, Italia, Irlanda del Nord o Galles) e Los Angeles (Stati Uniti contro Paraguay). Inoltre, la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, domenica 19 luglio 2026 al New York New Jersey Stadium, prevederà per la prima volta uno spettacolo di metà partita, oltre alla tradizionale cerimonia di chiusura.
Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
