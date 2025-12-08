Mondiali 2026, la stampa britannica denuncia il caro prezzi: biglietti a oltre 1000 euro
(ANSA) - ROMA, 08 DIC - I mondiali 2026, tra le tante novità già note, potrebbero aver stabilito un record: quello di edizione più costosa della storia. La stampa britannica, ripresa anche da quella francese, racconta dei biglietti già in vendita e a cifre esorbitanti: secondo il Sun il costo dei ticket per l'edizione ospitata da Usa, Canada e Messico supera i 1000 euro, prezzi più alti di quelli già visti per i mondiali in Qatar. I tifosi saranno costretti a pagare il doppio rispetto alla coppa 2022: la Fifa ha però fatto sapere che manterrà una quota di biglietti a prezzo fisso a disposizione delle associazioni di tifosi affiliate alle federazioni nazionali.
"Ci impegniamo a garantire un accesso equo alle nostre partite ai nostri tifosi attuali e futuri" ha sostenuto la federcalcio internazionale, che prima del sorteggio in casa Trump ha detto di aver venduto più di due milioni di biglietti. L'11 dicembre è prevista l'altra finestra per acquistare i ticket. (ANSA).
