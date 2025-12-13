Serie B, partita pirotecnica al Manuzzi: il Cesena ribalta il Mantova 3-2

Vittoria in rimonta per il Cesena che ha battuto per 3-2 il Mantova. Il primo tempo si era concluso con il vantaggio ospite firmato da un rigore di Ruocco e da una rete di Artioli. Nel finale di primo tempo Shpendi riapre la partita e fa da preludio alla rimonta nella ripresa. In avvio di secondo tempo un autogol di Castellini firma il pari, poi Frabotta al 78’ sigla il gol del definitivo 3-2.

SERIE B, 16ª GIORNATA

Palermo-Sampdoria 1-0

29' Le Douaron

Juve Stabia-Empoli 2-0

12' Giorgini, 63' Carissoni

Reggiana-Padova 1-2

36' Sgarbi (P), 49' Reinhart (R), 76' Seghetti (P)

Spezia-Modena 0-2

5' Nieling. 90' Gliozzi

Sudtirol-Bari 0-0

Venezia-Monza 2-0

49' Kike Perez, 56' rig. Adorante

Catanzaro-Avellino 1-0

53' Cissé

Sabato 13 dicembre

Cesena-Mantova 3-2

17’ rig Ruocco (M), 25’ Artioli (M), 42’ Shpendi (C), 54’ aut. Castellini, 78’ Frabotta (C).

Domenica 14 dicembre

Ore 15.00 - Carrarese-Virtus Entella

Ore 17.15 - Pescara-Frosinone

CLASSIFICA

Frosinone 31

Monza 31*

Cesena 30*

Venezia 29*

Palermo 29*

Modena 29*

Catanzaro 25*

Juve Stabia 22*

Padova 21*

Empoli 20*

Reggiana 20*

Avellino 20 *

Carrarese 16

Bari 16*

Südtirol 15*

Virtus Entella 15

Spezia 14*

Mantova 14*

Sampdoria 13*

Pescara 10

* una gara in più