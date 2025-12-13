Cesena-Mantova 3-2, le pagelle: Berti illumina, Frabotta sul pezzo. In ombra Castagnetti

Risultato finale: Cesena-Mantova 3-2

CESENA

Klinsmann 5,5 - Incolpevole sul rigore di Ruocco, ha poi più di una responsabilità sul calcio di punizione battuto dalla distanza da Artioli. Compie qualche buon intervento nella ripresa.

Ciofi 5 - Il fallo di mano che porta l'arbitro, dopo revisione al VAR, a concedere il penalty al Mantova mette la partita inizialmente in salita sia per il difensore che per l'intera squadra bianconera.

Zaro 5,5 - Si fa valere nel reparto arretrato bianconero, anche se pure per lui non è che sia stata una serata del tutto positiva. Dall'81' Amoran s.v.

Mangraviti 5,5 - Vale lo stesso giudizio espresso per Zaro: qualche chiusura importante in fase difensiva, ma anche delle sbavature.

Ciervo 5,5 - Decisamente meno brillante rispetto al Ciervo ammirato nel giorno dell'Immacolata contro il Padova, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa prova a fare qualcosa in più: è suo il corner che porta al 3-2 di Frabotta. Dal 92' Guidi s.v.

Berti 7,5 - Non segna, ma è tra i principali protagonisti del successo bianconero. La sua assenza nell'undici titolare con il Padova si era fatta sentire: oggi si è ripreso il posto e ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per questo Cesena. Dall'81' Bastoni s.v.

Castagnetti 5 - Tantissimi errori commessi dal centrocampista, sulla cui prestazione pesa anche il fallo sulla trequarti da cui scaturisce la punizione vincente di Artioli. Dal 64' Adamo 6 - Entra con il piglio giusto, arrivando anche a centrare una traversa in ripartenza a tempo scaduto.

Francesconi 5,5 - Troppo altalenante il rendimento del numero 70 bianconero a centrocampo. Avrebbe bisogno di trovare maggiore continuità.

Frabotta 7 - In netta crescita rispetto allo scorso turno di campionato, sulla sinistra fa vedere tante belle cose nel primo tempo mentre nella ripresa si rivela anche determinante ai fini dell'esito finale, mettendo a referto il gol del 3-2 sugli sviluppi di un corner battuto da Ciervo.

Blesa 6,5 - Prova davvero molto solida per l'attaccante, a cui nel primo tempo viene anche annullato un gol per fuorigioco. Si fa sempre trovare nel vivo del gioco e riesce a mettere lo zampino sul gol del 2-2, propiziando l'autorete di Castellini. Dal 92' Diao s.v.

Shpendi 6,5 - Trova un gol di importanza capitale sul finire del primo tempo: l'1-2 rimette in piena corsa il Cesena e dà gran fiducia ai bianconeri per un secondo tempo poi dominato per lunghi tratti. Nel momento del bisogno, lui c'è sempre.

Michele Mignani 6,5 - Il "suo" Cesena esce alla distanza, vince una partita che si era maledettamente complicata nei minuti iniziali e ora si ritrova almeno per una notte a una sola lunghezza di distanza dalla vetta della classifica di Serie B. In pochi, a inizio stagione, ci avrebbero scommesso...

MANTOVA

Festa 7 - Chiude con tre gol incassati, ma salva almeno altrettanti tentativi dei bianconeri nel corso della gara, risultando essere uno dei migliori in campo tra i virgiliani.

Maggioni 5 - In affanno sulla corsia di sua competenza: non ha mai modo di attaccare la profondità e, di conseguenza, di proporre palloni interessanti ai compagni del reparto più avanzato.

Cella 5,5 - Bene nel primo tempo, da rivedere nel secondo: quando il Cesena attacca, la retroguardia del Mantova fa quasi sempre in difficoltà.

Castellini 5,5 - Giudizio identico anche per Castellini che però, a differenza di Cella, è pure parecchio sfortunato a mettere a referto l'autogol per il momentaneo 2-2 del Cesena in avvio di secondo tempo.

Bani 6 - Non spinge come dovrebbe sulla fascia di competenza, ma gli va dato merito di aver provato in almeno due circostanze a mettersi in proprio con delle discrete conclusioni dalla distanza. Dal 70' Mullen 6 - Non incide nell'ultimo spezzone di gara.

Paoletti 5,5 - Abbastanza anonima la partita del classe 2003, poco coinvolto a centrocampo dalla manovra del Mantova. Dal 70' Wieser 6 - Chiamato a dare freschezza al reparto nella parte finale del match, fornisce un assist involontario a Frabotta per il tap-in vincente che vale il 3-2 per il Cesena.

Artioli 7,5 - Sorprende tutti (portiere compreso) su punizione con il destro dalla distanza per il 2-0 del Mantova, poi accarezza la doppietta personale a metà ripresa. Serata da grande protagonista al "Manuzzi" per lui. Dall'83' Falletti s.v.

Trimboli 6 - Recupera parecchi palloni in mezzo al campo, facendo valere la sua esperienza. Soffre un po' di più, al pari dei compagni, nella ripresa.

Marras 5,5 - Due lampi in totale divisi tra i due tempi, ma niente di particolarmente eclatante: ci si aspettava qualcosa in più. Dall'83' Caprini s.v.

Mensah 6,5 - Tra i migliori nel primo spezzone di gara, è costretto ad abbandonare anzitempo il campo a causa di un problema muscolare. Dal 32' Bonfanti 5,5 - Sacrificio totale per l'attaccante che si ritrova più volte a fare a sportellate con i difensori del Cesena e non mette a referto alcuna occasione da gol.

Ruocco 6,5 - Sblocca il risultato con grande personalità, optando per il cucchiaio dagli undici metri. Poi continua a proporsi su standard molto elevati per il prosieguo dell'incontro.

Davide Possanzini 5,5 - Dopo un ottimo inizio, il Mantova cala alla distanza e mette in mostra tutti i suoi limiti in un "Manuzzi" vestito a festa per il gemellaggio tra le due tifoserie. La terza sconfitta di fila inguaia ulteriormente i virgiliani, sempre terzultimi in classifica e ora attesi dalla gara casalinga con l'Empoli.