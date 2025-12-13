Venezia, Adorante: "Una delle più belle partite giocate, vittoria che serve alla classifica"

Al termine della sfida tra Venezia FC e Monza, valida per la giornata 16 di Serie BKT, conclusa con il risultato di 2-0 in favore degli arancioneroverdi, l'attaccante Andrea Adorante ha così analizzato il match:

“Penso che sia stata una delle più belle partite che abbiamo giocato, soprattutto come compattezza di squadra - ha esordito -. Siamo stati bravi a pressare a tutto campo, è una vittoria che serve alla classifica e che dà tanto valore a quello che stiamo facendo. Sul rigore io e Thiam ci siamo parlati prima che lo tirassi, lui sapeva che io guardo sempre il portiere prima del tiro e oggi sono riuscito a spiazzarlo.

Sono molto contento sia del gol sia della prestazione positiva della squadra. Penso che non dobbiamo cambiare niente di quello che stiamo facendo, dobbiamo pensare come sempre a noi stessi e lavorare in settimana che è la cosa più importante, anche perché il duro lavoro si vede poi nel weekend”, ha concluso.