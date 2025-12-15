Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quote vincente Supercoppa Italiana, chi trionferà in Arabia?

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:38Quote Antepost
di Lorenzo Zoppi

La Supercoppa Italiana è ormai alle porte, con le due semifinali (Napoli-Milan e Bologna-Inter) in programma rispettivamente giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, entrambe alle 20:00, orario italiano. La finale si disputerà poi lunedì 22 dicembre. Scopri di seguito le quote vincente Supercoppa Italiana 2025. Nella tabella trovi le migliori attualmente disponibili.

Inter vincente Supercoppa quote


Dopo l'importante vittoria di Marassi contro il Genoa, l'Inter inizia l'operazione Arabia Saudita per le final four della Supercoppa Italiana, un trofeo che i nerazzurri vogliono tornare a sollevare dopo la delusione dell'anno scorso, quando furono sconfitti dal Milan in finale. E per la squadra di Chivu, in semifinale ci sarà il Bologna di Italiano, reduce dalla sconfitta con la Juventus. Di seguito la tabella con le migliori quote Inter vincente Supercoppa.

Quote INTER vincente Supercoppa
starcasino2.30info
williamhill2.30info
vincitu2.30info
netbet2.50info
Napoli vincente Supercoppa quote


Dopo la deludente sconfitta di Udine, la seconda consecutiva, il Napoli si prepara ad affrontare una sfida cruciale. Antonio Conte dovrà riuscire a risollevare il morale della squadra in vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan di giovedì, un trofeo che potrebbe rappresentare la svolta per ritrovare slancio e motivazione nel prosieguo della stagione. Di seguito le quote aggiornate sul Napoli vincente Supercoppa.

Quote NAPOLI vincente Supercoppa
bet3653.60info
admiralbet3.60info
betflag3.50info
netwin3.50info
Milan vincente Supercoppa quote


Giovedì sera, il Milan scenderà in campo contro il Napoli di Antonio Conte per la prima semifinale della Supercoppa. Nonostante il pareggio casalingo con il Sassuolo nell'ultimo turno, Massimiliano Allegri può affrontare la sfida con fiducia, forte dei suoi ottimi precedenti contro le big del campionato. Tuttavia, la partita secca è sempre imprevedibile e potrebbe riservare sorprese. Di seguito trovi le migliori quote Milan vincente Supercoppa.

Quote MILAN vincente Supercoppa
williamhill4.00info
starcasino4.00info
netbet3.75info
vincitu4.00info
Bologna vincente Supercoppa quote


Seconda sconfitta nelle ultime tre partite per il Bologna, che ha rallentato la sua corsa verso le posizioni di vertice. Nonostante ciò, la squadra di Italiano rimane una delle squadre più temibili in questo momento e i rossoblù sono determinati a regalare un altro trofeo ai loro tifosi, dopo la straordinaria vittoria in Coppa Italia della scorsa stagione. Di seguito le quote Bologna vincente Supercoppa aggiornate.

Quote BOLOGNA vincente Supercoppa
bwin6.50info
leovegas6.50info
planetwin3656.50info
starcasino6.50info
Albo d'Oro Supercoppa Italiana


La Supercoppa Italiana è una delle competizioni più ambite nel panorama calcistico nazionale. La Juventus, con i suoi 9 trionfi, detiene il record di vittorie, seguita dall'Inter e dal Milan, entrambe a quota 8. La Lazio, con 5 successi, completa il quartetto delle squadre più vincenti, mentre Roma, Sampdoria, Parma e Fiorentina hanno sollevato il trofeo una sola volta. L'ultima edizione, disputata nel 2024, ha visto trionfare il Milan, che ha superato prima la Juventus in semifinale e poi l'Inter in finale con un emozionante 2-3.

FAQ sulle quote vincente Supercoppa Italiana

1 - Dove si trovano le quote vincente Supercoppa Italiana sui bookmakers?
Le quote vincente Supercoppa Italiana si trovano all'interno della sezione "Antepost" dei principali siti di scommesse sportive. Questa sezione è dedicata alle scommesse a lungo termine, dove gli utenti possono vedere le quote aggiornate per le squadre favorite alla vittoria finale del torneo, insieme ad altre quote per i risultati stagionali. È possibile trovarle facilmente accedendo alla sezione "Calcio" o "Supercoppa Italiana" nel menu principale di ogni bookmaker, cercando poi l'opzione "Antepost".

2 - Qual è la squadra favorita per la vittoria della Supercoppa Italiana 2025?
La squadra favorita della Supercoppa Italiana varia in base alle prestazioni della squadra nel campionato in corso e alle analisi dei bookmaker, che aggiornano le quote in base ai risultati e alle prestazioni dei giocatori. Per le quote la squadra favorita attuale è l'Inter, considerata dai bookmaker come la squadra più quotata per la vittoria finale.

3 - Quante sono le quote vincente Supercoppa Italiana presenti all'interno della sezione antepost dedicata?
Nella sezione antepost Supercoppa Italiana dei principali bookmaker, sono disponibili diverse tipologie di quote, oltre a quella per il vincitore della Coppa. Oltre alle "Quote vincente Supercoppa Italiana", troviamo:
Quote passaggio turno: che confrontano due squadre e scommettono su chi riuscirà ad andare avanti nella competizione;
Quote capocannoniere: per scommettere sul giocatore che segnerà il maggior numero di gol nel torneo.
Ogni bookmaker offre una varietà di opzioni nella sezione antepost, che permette di scommettere su molteplici aspetti della Supercoppa Italiana.

