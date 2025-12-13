Supercoppa italiana, i montepremi della Final Four: alla vincitrice andranno 11 milioni

Quasi 23 milioni di euro. È questo il montepremi totale della Supercoppa italiana. Un bottino che le squadre in lotta nel format della Final Four si divideranno, ossia il Napoli campione d'Italia, il Bologna vincitore della Coppa Italia, il Milan secondo classificato e l'Inter seconda in Serie A. L'edizione del 2025-2026 si terrà nuovamente in Arabia Saudita, tra il 18 e il 22 dicembre, nel bel mezzo del campionato.

Ad ogni modo, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il montepremi esatto ammonterà a 22,5 milioni di euro. Chi alzerà in cielo la Supercoppa si aggiudicherà 9,5 milioni insieme ad altri 1,5 milioni per l'eventuale disputa di un’amichevole con la squadra che vincerà la Supercoppa araba. Quanto alle squadre rimanenti, le due semifinaliste uscenti riceveranno 2,4 milioni a testa, mentre alla finalista sconfitta andranno 6,7 milioni di euro.

Questa, tra l'altro, non sarà l'ultima edizione del torneo in Arabia. Infatti, l'accordo stabilito dalla Lega con i sauditi prevede un’altra "visita" entro il 2028, ma questo non avverrà nel 2026 perché il territorio saudita sarà già teatro di altre competizioni stabilite anzitempo. C'è interesse e curiosità a proposito della location del prossimo anno dunque, che potrebbe essere negli Stati Uniti d'America. Ma la data potrebbe anche mutare, oppure la Supercoppa disputarsi su territorio italiano.