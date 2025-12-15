Giovedì inizia la Supercoppa Italiana 2025: gli arbitri per Napoli-Milan e Bologna-Inter

Manca una sola partita alla fine dei giochi per la 15^ giornata di Serie A, ma parte del mondo del calcio italiano si sta già proiettando all'inizio della Supercoppa Italiana, che con il suo ormai radicato format delle Final Four vedrà disputarsi giovedì e venerdì prossimi le due semifinali, prima dell'ultimo atto, la finalissima, che si giocherà invece nella serata di lunedì 22 dicembre.

L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha diramato i nomi degli arbitri designati per le due semifinali della Supercoppa Italiana, quella inaugurale tra Napoli e Milan, rispettivamente vincitori del campionato e finalista perdente della Coppa Italia, e la seconda tra il Bologna che ha vinto la coppa e l'Inter vicecampione della Serie A.

Di seguito le designazioni al completo delle due semifinali della Supercoppa Italiana 2025.

NAPOLI - MILAN (Giovedì 18 dicembre, ore 20.00)

Arbitro: Zufferli (in foto)

Assistenti: Imperiale - Rossi M.

IV uomo: Pezzuto

VAR: Aureliano

AVAR: Dionisi

BOLOGNA - INTER (Venerdì 19 dicembre, ore 20.00)

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Rossi C. - Fontemurato

IV uomo: Dionisi

VAR: Maresca

AVAR: Pezzuto