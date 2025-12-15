L'Inter espugna Marassi e prende la vetta. Parte l'operazione Supercoppa

Alcune vittorie valgono tre punti, altre invece contano ancora di più, soprattutto per la classifica e il morale. L’Inter espugna Marassi con rabbia e qualità, guidata da un Lautaro Martinez furente, autore del gol del raddoppio dopo la rete del vantaggio timbrata da Yann Bisseck. Mentre Napoli e Milan rallentano, i nerazzurri danno un segnale chiaro al campionato ancora una volta, nonostante la rete di Vitinha abbia acceso il Ferraris come un calderone d’acqua bollente. L’Inter in Serie A sta tornando ad essere una squadra autoritaria e consapevole dei propri mezzi, compatta nel mettere in pratica il credo calcistico del tecnico rumeno. Pressione, aggressione, concretezza. Chivu guarda tutti dall’alto e si gode la vetta della classifica. Ora c’è la trasferta d’Arabia, a caccia del primo trofeo stagionale per chiudere l’anno in bellezza.

Lautaro trascinatore e capocannoniere

Alla fine spunta sempre Lautaro Martinez, trascinatore dell’Inter anche nella serata del Ferraris. Il raddoppio dell’argentino con un sinistro di rabbia e precisione è l’ottava rete in campionato e proietta il Toro sempre più in cima alla classifica dei marcatori. L’argentino è rimasto in campo per ottantaquattro minuti, ed è al quarto gol nelle ultime tre partite in Serie A. La delusione per il cambio di Madrid è stata ampiamente smaltita. Oggi il Toro è sempre più il cardine del fronte offensivo nerazzurro, attorno al quale Chivu può costruire le sue fortune. L’inter non voleva a Marassi contro il Genoa da cinque anni e se ha rotto il tabù lo deve in gran parte al suo capitano.

Operazione Supercoppa per il riscatto

L’inter ora metterà in archivio il campionato per due settimane, prima di scendere in campo nuovamente contro l’Atalanta nell’ultima partita del 2025. Da oggi scatta l’operazione Arabia Saudita per le final Four della Supercoppa Italiana, trofeo che l’Inter vuole tornare a sollevare dopo la delusione dell’anno scorso, quando i nerazzurri persero il trofeo in finale contro il Milan. L’Inter in semifinale affronterà il Bologna, che ieri ha perso in casa contro la Juventus. Difficile che arrivino notizie positive dall’infermeria, Chivu dovrà fare di necessità virtù.