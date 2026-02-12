A Bruxelles il 50° Congresso UEFA. Infantino sulla Superlega: "Il calcio vince quando ci uniamo"

Il presidente della FIGC e primo vicepresidente UEFA, Gabriele Gravina, ha partecipato questa mattina a Bruxelles alla 50ª edizione del Congresso ordinario della UEFA. I membri del Congresso - si legge nel comunicato della FIGC - hanno approvato la relazione annuale UEFA 2024/25, la relazione finanziaria e il bilancio per il 2024/25 nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2026/27.

Oltre ad ufficializzare la data del prossimo Congresso ordinario, che si terrà il 4 marzo 2027 ad Astana (Kazakistan), il Congresso ha nominato il portoghese Fernando Gomes membro onorario UEFA per il suo eccezionale contributo al calcio europeo, mentre il presidente della FIFPRO Europe, il francese David Terrier, sarà per i prossimi tre anni il rappresentante della FIFPRO Europe nel Comitato Esecutivo UEFA.

Tema Superlega - Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e il numero uno della UEFA, Aleksander Ceferin, hanno espresso tutta la loro soddisfazione per l’accordo di ieri tra la federazione europea e il Real Madrid sulla risoluzione delle controversie legali relative alla Superlega. Entrambi hanno sottolineato il ruolo determinante svolto dal presidente del PSG e della federazione club europei Nasser Al-Khelaifi per il raggiungimento dell’intesa: “Il calcio vince quando ci uniamo”, ha detto Infantino, con Ceferin (quile sue dichiarazioni integrali) che ha ribadito come l’accordo trovato abbia come unico e vero vincitore il calcio stesso.