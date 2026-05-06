Anche Gianni Infantino ricorda Beccalossi: "Se amo il calcio lo devo a te. Mi hai fatto battere il cuore"

Al cordoglio per la scomparsa di Evaristo Beccalossi si aggiunge Gianni Infantino. Il presidente FIFA, che non ha mai nascosto la sua passione per l’Inter e ha definito Beccalossi uno dei suoi idoli di infanzia, l’ha affidato a una stories pubblicata sul proprio account ufficiale su Instagram.

“Se amo il calcio, lo devo in gran parte a te - ha scritto Infantino sul social network di Meta, a corredo di due foto: una di Beccalossi da giovane e una dei due insieme sorridenti -. Mi hai fatto battere il cuore, mi hai indicato la via, mi sei stato amico. Oggi perdo una parte di me. Riposa in pace, caro Evaristo”.

Infantino, come detto, ha spesso dichiarato che il suo giocatore preferito fosse proprio Beccalossi. Dopo l’elezione al vertice della FIFA, nel 2016, raccontò di aver avuto in camera un poster con i giocatori simbolo dello scudetto del 1980 con Bersellini in panchina: Altobelli e, appunto, Beccalossi.