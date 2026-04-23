TMW A Trigoria si decide il futuro di Ranieri. Chi è presente in questi minuti nel centro sportivo della Roma

In casa Roma si attende soltanto il comunicato che ufficializzi l'interruzione anticipata del rapporto tra la Roma e Claudio Ranieri. Questo lo scenario a breve termine che interessa presente (e futuro) del club giallorosso dopo le tensioni tra mister Gasperini e lo stesso Ranieri negli ultimi giorni.

Insomma, l'avventura di Ranieri alla Roma è quindi destinata a finire prima del previsto, dopo il passaggio da giocatore, i tre da allenatore e i dieci mesi da dirigente. In questo senso. in una situazione ovviamente in evoluzione, la volontà è quella di arrivare ad un comunicato congiunto: una nota che spieghi anche dal punto di vista tecnico come si arrivi alla separazione ufficiale.

A Trigoria proseguono in questi minuti le riunioni tra i legali e i rappresentanti della proprietà dei Friedkin (questi ultimi, appunto, non presenti al centro sportivo). Claudio Ranieri, che ricordiamo ha un contratto da senior advisor fino al 2027, ha lasciato la sede del club giallorosso pochi minuti prima delle 18.