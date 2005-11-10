Ufficiale Pisa, l'esperienza di Hiljemark è durata pochi mesi. La società ha deciso per l'esonero

La prima esperienza in panchina dello svedese Hiljemark è durata solo pochi mesi. Arrivato a inizio febbraio sulla panchina del Pisa per sostituire Alberto Gilardino infatti il tecnico ha ottenuto un ruolino di marcia veramente negativo con appena quattro punti conquistati in 15 panchine (1 vittoria, 1 pari e 13 sconfitte) decretando il ritorno in Serie B del club toscano. Nonostante un contratto fino al 2027 la società nerazzurra ha comunicato nella giornata di oggi l’esonero dell’ex centrocampista e del suo staff:

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver esonerato Oscar Hiljemark dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra.

La Società ringrazia l’allenatore e i suoi collaboratori, Fredrik Ahlstrand e Javier Agenjo, per il percorso professionale condiviso, augurando loro il meglio per il proseguimento della carriera".

Ora scatta dunque ufficialmente la caccia a un nuovo allenatore con Paolo Zanetti che appare il favorito dalla dirigenza seguito da Marco Baroni e Fabio Pecchia.