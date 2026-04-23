TMW Roma, la guerra è vinta da Gasperini: Ranieri verso l'addio, atteso comunicato

Gian Piero Gasperini ha vinto la sua guerra di Roma. Perché i Friedkin hanno deciso di dare fiducia al tecnico e alla sua visione del calcio, di fatto dando il benservito a Claudio Ranieri.

Per questo è atteso un comunicato per ufficializzare l'interruzione del rapporto fra il senior advisor e la Roma. Proprio Ranieri aveva dando l'inizio alle danze, due settimane fa. "l rapporti con Gasperini? Abbiamo posto 5-6 allenatori in estate, tre poi non sono venuti e alla fine ha deciso la società. Lo abbiamo scelto per quello che ha fatto all'Atalanta con i giovani. Io e lui abbiamo scelto i giocatori, non c'è stato un giocatore che lui non abbia approvato o di cui non sapesse che sarebbe venuto. Tutto quello che abbiamo cercato di fare è stato dare all'allenatore una squadra che l'anno scorso è arrivata ad un punto dalla Champions con tanti giovani da valorizzare. Se mi piacerà continuare, continuerò; se sarò interpellato, continuerò; se non sarò interpellato me ne andrò, non sto qui a fare il garante di nessuno

Parole a cui il Gasp aveva risposto così. "Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella.