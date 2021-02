A volte ritornano. Fonseca: “Pastore sta ritrovando la condizione. Può essere pronto a breve”

Javier Pastore torna in auge in casa Roma e nelle scelte del suo allenatore? Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico Paulo Fonseca ha risposto così: “Non possiamo dimenticare che è stato fermo a lungo. È stato importante per me averlo in squadra, sta recuperando la condizione fisica: può essere pronto per tornare a breve”.

Qui la conferenza stampa di Fonseca.