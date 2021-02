live Roma, Fonseca: "El Shaarawy titolare. Il turno non è ancora chiuso"

13.15 - Torna l'Europa League e la Roma riparte dal 2-0 della gara d'andata contro il Braga. Il passaggio agli ottavi di finali è vicino e alle 13.30 Fonseca presenterà la partita in conferenza stampa. Di seguito le sue parole:

13.35 - Inizia la conferenza

Dopo il 2-0 dell'andata cambiano approccio e contenuti: che atteggiamento si aspetta dalla Roma?

"Questo turno non è chiuso, dobbiamo avere il giusto atteggiamento. Conosco bene l'atteggiamento di questo club, il Braga vuole cambiare il risultato"

El Shaarawy è pronto per essere titolare?

"Giocherà, è pronto per aiutare la squadra".

Come sta Pastore, quando potrà tornare in campo?

"Non possiamo dimenticare che è stato fermo tanto tempo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante Pastore vicino alla squadra. Può esser pronto a tornare, è importante averlo vicino alla squadra".

Chi tra Kumbulla, Smalling e Ibanez pensa di recuperare per il Milan?

"Penso che per Smalling e Ibanez sarà difficile, vediamo Kumbulla che è più vicino a tornare".

Tornando indietro lascerebbe ancora Fazio e Jesus fuori dalla lista Uefa?

"Parliamo di questo perché c'è una situazione non normale con tanti infortuni. Io ho fatto una scelta e non torno indietro. Questi abbiamo e con questi giocheremo. E' una scelta limitata quella dei giocatori", sono comunque soddisfatto del loro rendimento quando sono entrati".

Come sta Spinazzola?

"Può giocare dall'inizio, sta bene".

El Shaarawy ha le caratteristiche per giocare nei ruoli di Spinazzola e Karsdorp?

"Penso che in questi ultimi tempi la squadra e i giocatori hanno dimostrato di essere pronto qualsiasi sacrificio. Penso che sarà difficile per lui giocare come terzino, ma se ce ne sarà bisogno lo farà senza problemi".

E' un momento decisivo della stagione?

"Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che è iniziata la stagione. Penso solo al Braga. Sarà una gara difficile e non voglio pensare al Milan".

13.45 - Termina la conferenza