"Abbiamo perso energie". Pirlo felice a metà dopo la vittoria della Juve, rivedi le sue parole

Andrea Pirlo ha commentato in conferenza la vittoria 3-2 contro il Genoa all’Allianz Stadium negli ottavi di finale di Coppa Italia, parlando così in particolare della prestazione: “Capita che ogni tanto quando pensiamo che la gara sia chiusa ci deconcentriamo pensando sia tutto facile, invece se non metti la testa giusto diventano gare complicate. Come capitato oggi che siamo andati ai supplementari, abbiamo perso energie e dovevamo chiuderla nel primo tempo”.

