Ad Adani la nuova versione della Juve di Pirlo non piace: "Attento, in Europa non basterà"

"Per me in Europa questa Juve non basta". Lele Adani nel corso di un intervento alla 'Bobo TV' ha detto la sua sulla Juventus più solida e meno spettacolare proposta da Andrea Pirlo in questo 2021. Un analisi lunga e approfondita, nel corso della quale non ha risparmiato critiche all'allenatore bianconero: "Dopo aver perso contro l'Inter in campionato, la Juve ha fatto 16 gol e ne ha subito uno. Questo può bastare in Italia, ma non in Europa. Bisogna analizzare le prestazioni, ritmo, intensità. E bisogna analizzare la prova dei difensori, un'analisi che non può basarsi solo sul salvataggio sulla linea di porta".

L'analisi di Adani: "Certo che questo atteggiamento in Italia basta, ma se Insigne segna su rigore, senza Sanchez all'andata o Sensi ieri, che succede? Questo tipo di calcio certo che ti dà certezze, ma non aumenti la visione, non ti allinei con le grandi. La Juve può fare questo perché c'è Ronaldo, a patto che non diventi un alibi. Ronaldo dopo i 30 anni ha realizzato 300 gol in 326 partite. E la Juventus con un calciatore come lui parte sul'1-0. Ma la domanda è: cosa ha fatto la Juve con lui in Champions? E' uscita ai quarti e agli ottavi. Questo ti fa capire che non ti basta Ronaldo. In Europa si parla un altro linguaggio, lì sei rivelato. Non basta una difesa solida e Ronaldo in attacco. Io faccio il tifo perché anche in Italia si torni ad alzare la Champions, ma Ronaldo non può essere da solo in attacco nel deserto. Non è questione di chi allena, l'atteggiamento visto ultimamente dalla Juve va bene in Italia, non in Europa. Anche perché quando poi non c'è Ronaldo capita che tu possa pareggiare con Crotone, Benevento o Hellas. Ci vuole altro. La Juve è migliorata, ma l'obiettivo è un altro. Ronaldo ti fa partire 1-0 ma gli altri dieci bisogna organizzarli un po' meglio, bisogna salire di più".