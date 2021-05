Addio Conte, Mazzola: "Non me l'aspettavo ma è da lui: ha preferito andar via"

Sandro Mazzola, ex bandiera dell'Inter, ha parlato dell'addio di Antonio Conte. "L'ho sentito e non me l'aspettavo sinceramente, però credo sia da lui. Ha visto che più di così non può fare e ha preferito lasciare. È uno intelligente, stavolta ha preferito, dopo avere fatto bene, andare via".

Cosa deve fare l'Inter? "Adesso bisogna trovarne uno bravo, non so se hanno già in mente qualcosa. Inzaghi? Non è male. È sempre tutto da vedere ma è preparato. Cos'è successo? Non lo so,

Ringraziare Conte? "Beh, è chiaro. Il campionato era il massimo che si poteva, adesso magari penseremo alla Champions. Era da un po' che l'Inter non lo vinceva. Diamogli un attimo di tempo, la società ha fatto capire che è in grado di lavorare, sceglieranno per il meglio".