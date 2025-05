Inter, Mazzola ci crede: "Per lo Scudetto non è finita. Champions? Possiamo farcela"

La leggenda dell'Inter Sandro Mazzola ha parlato a La Gazzetta dello Sport delle due gare di questa sera che coinvolgeranno nerazzurri e Napoli e che - verosimilmente - assegneranno lo Scudetto. Queste le sue parole: "L’Inter è fatta così: quest’anno può vincere tutto e non può vincere niente, ma bisogna amarla lo stesso. E poi aspettiamo a parlare di beffa in campionato, nell’ultima partita può arrivare a una sorpresa. Il calcio ci ha abituato a cose incredibili. Il Napoli? Loro hanno fatto un grande campionato e hanno un grande allenatore, bisogna riconoscerlo. Se vinceranno, li applaudiremo. Intanto, cominciamo a pensare a noi stessi perché, come si dice, ognuno è il fabbro del proprio destino. Non stiamo troppo a ripensare ai punti sprecati, ma concentriamoci sul vincere la nostra partita a Como".

L'Inter può vincere la Champions?

"Lo spero con tutto il cuore, darebbero una grande gioia a questo vecchietto (ride, ndr). Ma se lo meritano tutti, sono stati bravissimi, hanno affrontato questa competizione con lo spirito della grande squadra. Tutto il mondo ha parlato dell’impresa fatta dai difensori per fermare il Barcellona e il Bayern Monaco e dai nostri grandi attaccanti. Lautaro più Thuram, che coppia".

Quanto è importante avere Lautaro al 100% a Monaco?

"Tutta l’Inter deve stare al meglio delle sue possibilità, a partire dal nostro numero 10. Bisognerà mettere in campo un po’ di rabbia positiva: non ansia, ma cattiveria agonistica. E voglia di rivincita, sia pensando all’ultima finale, sia a come è andato il campionato. Penso che possiamo davvero farcela e non sono il solo: lo stesso pensiero appartiene alla squadra e all’allenatore. Quali altri allenatori hanno ottenuto un risultato simile? Simone è davvero un bravo ragazzo e un bravissimo stratega, sa quando fare una partita difensiva come contro il Barcellona e quando attaccare. E poi i suoi giocatori sono come figli: gli vogliono bene, farebbero qualsiasi cosa per lui".