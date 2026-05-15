Ufficiale Addio Trevisan dopo 19 anni, l'Udinese pesca in Spagna il nuovo responsabile delle giovanili

L'Udinese ha un nuovo responsabile del settore giovanile: José Ramon Rodriguez. Questo l'annuncio ufficiale del club bianconero sul proprio sito: "Udinese Calcio comunica di aver affidato, a partire dal 1° luglio 2026, la direzione del settore giovanile a José Ramon Rodriguez. Il tecnico spagnolo ricoprirà il ruolo di responsabile del vivaio bianconero per le prossime tre stagioni sportive.

Rodriguez, 37 anni, è un professionista dalla consolidata esperienza tecnica e metodologica maturata in Spagna, nazione più all'avanguardia dello scenario mondiale per ricerca e sviluppo di giovani talenti oltre che per la metodologia. In carriera, dopo aver giocato nelle giovanili del Valencia, ha intrapreso la carriera di allenatore ricoprendo il ruolo di vice in diverse squadre di livello. Rodriguez, inoltre, ha lavorato nell'academy del Valencia ed ha consolidato la sua esperienza nel mondo giovanile ricoprendo dal 2021 al 2024 il ruolo di direttore della metodologia all'Espanyol. La scelta di affidare la guida del settore giovanile a Jose Ramon Rodriguez va nella direzione di un costante aggiornamento e ricerca dell'eccellenza tecnica da parte di Udinese Calcio nello sviluppo di nuove generazioni di giocatori, sfruttando il grande bagaglio nel campo della metodologia che Rodriguez porta in dote al club.

In questo modo, Udinese riafferma il proprio impegno nella ricerca di giovani calciatori in Friuli-Venezia Giulia ma cambiando ed innovando l'approccio formativo, a livello tecnico e metodologico, per essere ancora più moderni nella formazione dei giovani. Contestualmente, Udinese Calcio esprime il più sentito ringraziamento ad Angelo Trevisan che, nel suo percorso da responsabile del settore giovanile durato ben 19 anni, ha raggiunto risultati sportivi importanti e contribuito in maniera rilevante al lancio di tanti giocatori di livello che, tutt'ora, militano in bianconero o si esprimono sui massimi palcoscenici calcistici".