Ag. Chiellini: "La vittoria di ieri è stato il coronamento di una carriera straordinaria"

Ospite di Radio Kiss Kiss, l'agente di Giorgio Chiellini Davide Lippi ha parlato così del futuro del capitano azzurro, che ha visto scadere lo scorso 30 giugno il suo contratto con la Juventus: "La vittoria di ieri è stata il coronamento di una carriera straordinaria. Sono felice per lui, per l’uomo, per la persona, per il professionista. Merita le copertine che sta avendo a livello mondiale. Il futuro? Follia immaginarlo lontano da un campo di calcio. Italia o in un altro paese, ci siederemo per scegliere la miglior opportunità con gran serenità. Ora si gode la vittoria, magari lo vedremo in campo anche ai Mondiali in Qatar”.