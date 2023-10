Ag.Gaetano: "Il Napoli deve dargli più spazio". Poi di nuovo su Mario Rui: "Serve coerenza"

Mario Giuffredi chiede più spazio per Gianluca Gaetano. Intervistato da 'Radio Kiss Kiss Napoli', il procuratore del centrocampista del Napoli s'è lamentato per il poco spazio che gli ha fin qui concesso l'allenatore Rudi Garcia: Penso possa essere un giocatore con un gran futuro, ma il Napoli deve dargli più spazio. Ieri al posto di Zielinski però è entrato Raspadori. Ho detto tutto".

Poi sulla seconda panchina consecutiva di Mario Rui, Giuffredi ha aggiunto: "La gestione di Mario Rui da parte di Garcia è irrispettosa e sciagurata. Dopo la prestazione con l'Udinese non capisco perché non abbia dato continuità in nessuna delle due partite successive. Se Garcia non voleva puntare su di lui poteva dircelo. E' stato uno dei protagonisti del Napoli Campione d'Italia. Non è qui per fare da chioccia a nessuno. Non sto chiedendo la cessione a gennaio per due partita ma questa non è una gestione coerente. L'allenatore doveva esser più chiaro. Io non ce l'ho con Garcia ma le persone che non sono chiare non mi piacciono. Sono incazzato nero. Non vedo da parte dell'allenatore la voglia di recuperare Mario Rui dopo l'infortunio".